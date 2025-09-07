#
Продлить жизнь мотора: эти простые советы помогут избежать дорогого ремонта

Эксперт Ершов объяснил, как продлить срок службы двигателя машины

Продлить срок службы двигателя автомобиля можно благодаря высококачественному топливу, регулярному обслуживанию и правильной эксплуатации. Такую информацию озвучил автоэксперт Константин Ершов.

Он выделил некачественное топливо и неправильное моторное масло как основные факторы, способствующие преждевременному износу двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

К тревожным признакам, указывающим на возможные проблемы с мотором, эксперт отнес сизый дым с запахом масла, повышенный расход масла, металлический стук и образование эмульсии под крышкой маслозаливной горловины.

Для увеличения ресурса двигателя Ершов рекомендует применять масла, отвечающие требованиям производителя, следовать графику технического обслуживания и избегать перегревов. Хотя капитальный ремонт способен восстановить функциональность мотора, многие современные модели не предусмотрены для такого восстановления.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что надлежащий уход за двигателем не только повышает его надежность, но и способствует экономии на топливе и ремонте.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
07.09.2025 
