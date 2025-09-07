Экология
Представлен бензиновый мотор, позволяющий превратить любой электромобиль в гибрид

Компания Horse Powertrain представила компактный расширитель запаса хода C15

Компания Horse Powertrain презентовала расширитель запаса хода, получивший название C15, который с легкостью трансформирует электромобиль в гибрид.

C15 характеризуется ультракомпактными размерами – его габариты составляют 500 мм в длину, 550 мм в ширину и 275 мм в высоту, что делает его сопоставимым по размеру с портфелем.

Устройство включает в себя 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, генератор, инвертор и систему охлаждения. Благодаря небольшим габаритам и возможности установки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, C15 можно удобно разместить в багажнике электромобиля.

Расширитель запаса хода C15
Расширитель запаса хода C15
В компании утверждают, что для установки устройства потребуется лишь минимальная доработка, что делает процесс экономически эффективным.

Расширитель запаса хода C15
Расширитель запаса хода C15

C15 также соответствует экологическим стандартам Euro 7. Атмосферная версия, предназначенная для компактных автомобилей класса B и C, развивает мощность 95 л.с., тогда как турбированная версия, ориентированная на более крупные модели, обеспечивает 163 л.с. Двигатель устройства можно использовать на различных видах топлива: бензине, этаноле или метаноле.

Источник:  Horse Powertrain
Лежнин Роман
Фото:Horse Powertrain
07.09.2025 
Фото:Horse Powertrain
