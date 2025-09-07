Представлен бензиновый мотор, позволяющий превратить любой электромобиль в гибрид
Компания Horse Powertrain презентовала расширитель запаса хода, получивший название C15, который с легкостью трансформирует электромобиль в гибрид.
C15 характеризуется ультракомпактными размерами – его габариты составляют 500 мм в длину, 550 мм в ширину и 275 мм в высоту, что делает его сопоставимым по размеру с портфелем.
Устройство включает в себя 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, генератор, инвертор и систему охлаждения. Благодаря небольшим габаритам и возможности установки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, C15 можно удобно разместить в багажнике электромобиля.
В компании утверждают, что для установки устройства потребуется лишь минимальная доработка, что делает процесс экономически эффективным.
C15 также соответствует экологическим стандартам Euro 7. Атмосферная версия, предназначенная для компактных автомобилей класса B и C, развивает мощность 95 л.с., тогда как турбированная версия, ориентированная на более крупные модели, обеспечивает 163 л.с. Двигатель устройства можно использовать на различных видах топлива: бензине, этаноле или метаноле.
