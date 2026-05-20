#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами
20 мая
Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами
Разработан новый профессиональный стандарт для...
Renault Niagara
20 мая
Renault анонсировала совершенно новый внедорожник на базе Дастера: подробности
Опубликован первый тизер пикапа Renault Niagara...
Сам себе механик: в России резко вырос спрос на автогаражное оборудование
20 мая
Сам себе механик: в России резко вырос спрос на автогаражное оборудование
С начала 2026 года продажи оборудования для...

Сведут на нет преимущества новых покрышек: самые опасные просчеты при смене шин

Эксперт Пархомчук назвал пять главных ошибок при установке шин

Большинство автомобилистов даже не подозревают, как легко угробить новые покрышки, просто неправильно их установив. Ошибки при смене колес не только сокращают ресурс резины, но и создают реальную опасность на дороге. О пяти самых серьёзных промахах рассказал руководитель техподдержки Ikon Tyres Александр Пархомчук.

Первая и, пожалуй, самая распространённая проблема – неподходящий типоразмер. При покупке обязательно проверяйте, совпадают ли шины с диском по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Если этим правилом пренебречь, последствия могут быть плачевными.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Деталь от другой машины удешевляет ремонт — вот яркий пример

Перед монтажом не поленитесь осмотреть диск на предмет трещин, коррозии, вмятин и заусенцев. Лакокрасочное покрытие тоже стоит оценить – в той зоне, где шина соприкасается с диском, не должно быть глубоких царапин, предупреждает специалист.

Кстати, чистота обода – тоже важный момент. Не забудьте удалить старые балансировочные грузики и следы клея, а также тщательно очистить хампы от грязи и остатков герметика.

Ошибки при монтаже

Сам шиномонтажный инструмент не должен иметь острых краёв. Используйте только специальную монтажную пасту, да и то в меру. Если смазки мало – повредите боковое кольцо, если переборщите – шина начнёт проворачиваться на диске. Также важно выставлять рекомендованное заводом давление.

Рекомендуем
Не повторяйте этой ошибки: как мотоциклисту не остаться без денег по ОСАГО

Кстати, монтировать покрышки нужно с умом: они должны компенсировать силовую неоднородность самого диска. Такой подход снизит количество грузиков для балансировки.

Правда, как бы идеально ни отбалансировали колёса, итоговые характеристики сильно зависят от состояния дисков, напомнил Пархомчук.

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Газета.Ру
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
20.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0