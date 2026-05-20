Сведут на нет преимущества новых покрышек: самые опасные просчеты при смене шин

Эксперт Пархомчук назвал пять главных ошибок при установке шин

Большинство автомобилистов даже не подозревают, как легко угробить новые покрышки, просто неправильно их установив. Ошибки при смене колес не только сокращают ресурс резины, но и создают реальную опасность на дороге. О пяти самых серьёзных промахах рассказал руководитель техподдержки Ikon Tyres Александр Пархомчук.

Первая и, пожалуй, самая распространённая проблема – неподходящий типоразмер. При покупке обязательно проверяйте, совпадают ли шины с диском по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Если этим правилом пренебречь, последствия могут быть плачевными.

Перед монтажом не поленитесь осмотреть диск на предмет трещин, коррозии, вмятин и заусенцев. Лакокрасочное покрытие тоже стоит оценить – в той зоне, где шина соприкасается с диском, не должно быть глубоких царапин, предупреждает специалист.

Кстати, чистота обода – тоже важный момент. Не забудьте удалить старые балансировочные грузики и следы клея, а также тщательно очистить хампы от грязи и остатков герметика.

Ошибки при монтаже

Сам шиномонтажный инструмент не должен иметь острых краёв. Используйте только специальную монтажную пасту, да и то в меру. Если смазки мало – повредите боковое кольцо, если переборщите – шина начнёт проворачиваться на диске. Также важно выставлять рекомендованное заводом давление.

Кстати, монтировать покрышки нужно с умом: они должны компенсировать силовую неоднородность самого диска. Такой подход снизит количество грузиков для балансировки.

Правда, как бы идеально ни отбалансировали колёса, итоговые характеристики сильно зависят от состояния дисков, напомнил Пархомчук.

«За рулем» можно читать и в Телеграм