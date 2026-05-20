Сведут на нет преимущества новых покрышек: самые опасные просчеты при смене шин
Большинство автомобилистов даже не подозревают, как легко угробить новые покрышки, просто неправильно их установив. Ошибки при смене колес не только сокращают ресурс резины, но и создают реальную опасность на дороге. О пяти самых серьёзных промахах рассказал руководитель техподдержки Ikon Tyres Александр Пархомчук.
Первая и, пожалуй, самая распространённая проблема – неподходящий типоразмер. При покупке обязательно проверяйте, совпадают ли шины с диском по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Если этим правилом пренебречь, последствия могут быть плачевными.
Перед монтажом не поленитесь осмотреть диск на предмет трещин, коррозии, вмятин и заусенцев. Лакокрасочное покрытие тоже стоит оценить – в той зоне, где шина соприкасается с диском, не должно быть глубоких царапин, предупреждает специалист.
Кстати, чистота обода – тоже важный момент. Не забудьте удалить старые балансировочные грузики и следы клея, а также тщательно очистить хампы от грязи и остатков герметика.
Ошибки при монтаже
Сам шиномонтажный инструмент не должен иметь острых краёв. Используйте только специальную монтажную пасту, да и то в меру. Если смазки мало – повредите боковое кольцо, если переборщите – шина начнёт проворачиваться на диске. Также важно выставлять рекомендованное заводом давление.
Кстати, монтировать покрышки нужно с умом: они должны компенсировать силовую неоднородность самого диска. Такой подход снизит количество грузиков для балансировки.
Правда, как бы идеально ни отбалансировали колёса, итоговые характеристики сильно зависят от состояния дисков, напомнил Пархомчук.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Выставка СТО EXPO 2026
Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.
До встречи на СТО EXPO, друзья!