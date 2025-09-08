#
Власти рассказали о планах насчет параллельного импорта

Антон Алиханов: работа по сокращению перечня товаров по параимпорту продолжится

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил о намерениях ведомства обновить программу развития и поделился актуальными данными и прогнозами, касающимися параллельного импорта.

Министр сообщил, что за семь месяцев 2025 года общая стоимость товаров, ввезенных через механизм параллельного импорта, достигла 14,6 млрд долларов.

По его ожиданиям, годовой объем данного вида импорта составит около 25 млрд долларов. При этом министр подчеркнул, что ведомство последовательно движется к снижению зависимости от этой схемы поставок.

Эта тенденция находит подтверждение в ежемесячной динамике: если в мае сумма составляла 2,3 миллиарда долларов, то в июне она снизилась до 1,6 миллиарда, а в июле – до 1,4 миллиарда долларов.

Алиханов заявил, что работа по сокращению перечня товаров будет продолжена по мере наращивания мощностей отечественных производителей и налаживания стабильных поставок аналогичной продукции из дружественных государств.

Напомним, что сегодня по схеме параллельного импорта в Россию поступают (в том числе) автомобили, запчасти и оборудование для сборки. Эта мера, официально легализованная весной 2022 года, стала ключевым механизмом адаптации российского рынка к новым экономическим реалиям и санкционному давлению.

Ее суть заключается в возможности ввоза товаров, защищенных авторскими правами и товарными знаками, без прямого разрешения правообладателя, если тот прекратил официальные поставки.

Основными точками ввоза товаров по параимпорту стали Китай, Турция, ОАЭ (Дубай), Казахстан, Кыргызстан и Армения.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:IMAGO/CFOTO
08.09.2025 
Фото:IMAGO/CFOTO
