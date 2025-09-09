Скользящий боком раллийный КАМАЗ и другие крутые зрелища – все это на Drift Expo

Фестиваль Drift Expo MRW 2025 состоится на Moscow Raceway 13-14 сентября

13-14 сентября 2025 года на автодроме Moscow Raceway состоится долгожданное и уже ставшее традиционным событие – фестиваль Drift Expo, который знаменует собой завершение летнего автоспортивного сезона в Москве. Этот уикенд обещает стать ярким и насыщенным праздником для всех любителей скорости, драйва и автомобильной культуры.

В этом году организаторы подготовили для гостей особенные сюрпризы. Главным событием станет выступление команды КАМАЗ-мастер, которая продемонстрирует зрелищное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ – Круто! Это шоу подарит зрителям незабываемые эмоции и возможность увидеть легендарный грузовик в экстремальных условиях дрифта.

Особое место в программе занимает встреча с Аркадием Цареградцевым – известным российским автогонщиком, дрифтером, организатором и судьёй. В рамках Public Talk гости смогут задать свои вопросы профессионалу, получить ценные советы по управлению автомобилем в заносе и погрузиться в атмосферу автоспорта изнутри. Аркадий поделится секретами мастерства и расскажет о своих ярких победах и планах.

Фестиваль «Drift Expo Track Mode» – это уникальный формат, объединяющий профессиональные заезды и практические мастер-классы для любителей. На профессиональном треке Moscow Raceway каждый желающий сможет попробовать свои силы в управлении авто в заносе под руководством опытных инструкторов. Это отличная возможность для новичков и опытных водителей улучшить свои навыки и почувствовать себя частью автомобильного сообщества.

Помимо этого, в рамках фестиваля гостей ждёт насыщенная программа: выставка уникальных автомобилей, соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях), торговая зона с разнообразным мерчем, Public Talk со специальными гостями фестиваля, гоночные симуляторы (Sim Racing), дрифт трайки и самое скоростное дрифт такси! Всё это создаст атмосферу настоящего автомобильного праздника.

Также по традиции на Moscow Raceway пройдут соревнования по мокрому дрифту – Free Ride Battle. В этом захватывающем состязании пилоты на менее мощных авто смогут продемонстрировать свои навыки, проявить мастерство в условиях мокрой трассы и побороться за звание лучшего.

Мероприятие объединит профессионалов и любителей, создавая мощное автомобильное сообщество. Это уникальная возможность не только насладиться зрелищными заездами, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями.

Приглашаем всех ценителей скорости, драйва и ярких эмоций стать частью этого масштабного события! Drift Expo MRW 2025 – финальный аккорд летнего сезона, который оставит у вас массу незабываемых впечатлений!

Подробности и билеты* на сайте.

*Дети до 10 лет проходят в сопровождении взрослых бесплатно.