АВТОВАЗ открыл новый турмаршрут и зовет в «дикие» путешествия на внедорожнике Niva

Испытать Lada Niva Sport, Bronto и Travel на бездорожье можно за 30 тысяч рублей

АВТОВАЗ расширяет программу промышленного туризма, запуская новый экстремальный проект «По следам легенд».

Если раньше гости Самарской области могли посетить с экскурсией завод и музей, то теперь у них есть возможность по-настоящему испытать характер знаменитых внедорожников Lada Niva на специально подготовленных маршрутах.

Экспедиция представляет собой полноценный дневной тур по Самарской области, где большая часть пути проходит вдали от обычных дорог. Участники смогут преодолеть песчаные дюны, каменистые склоны, грязевые участки и даже водные преграды. Для путешествий официальные дилеры «ЛАДА Сервис» подготовили специальные модификации внедорожников: Niva Sport, Niva Bronto и Niva Travel.

Все серийные автомобили прошли дополнительную подготовку для тяжелых условий: оснащены грязевыми шинами, лебедками, а на крыше перевозят полный арсенал для выживания в дикой природе – от запаса топлива до хайджека и лопаты. Кроме того, внедорожники оборудованы рациями для оперативной связи и обмена впечатлениями.

Безопасность такого приключения является абсолютным приоритетом. Каждая поездка тщательно планируется профессиональными инструкторами, а колонну сопровождают автомобили с опытными водителями-экскурсоводами и медиком. Все туры включают страховку и рассчитаны на взрослых и семьи с детьми старше 12 лет.

Стать частью приключения и забронировать тур можно на официальном сайте проекта lada-drive.ru. Таким образом, предоставляется возможность не просто увидеть, а по-настоящему почувствовать легенду мирового внедорожного движения.