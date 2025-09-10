#
Эта спецверсия японского спорткара вдохновлена легендой 90-х

На ZCON представили Nissan Z Heritage Edition 2026 в стиле Nissan 300ZX из 90-х

9 сентября на выставке ZCON, которая ежегодно собирает преданных поклонников автомобилей Nissan Z, был представлен Nissan Z Heritage Edition 2026 года.

Это специальная модель, вдохновленная Nissan 300ZX из 1990-х, созданная в честь четвертого поколения Nissan Z.

Пакет Heritage Edition предлагается только для Nissan Z в версиях Performance и стоит 2940 долларов, что эквивалентно почти 245 тысячам рублей по текущему курсу. Итоговая рекомендованная цена автомобиля составляет 55 910 долларов или около 4,7 миллиона рублей.

Визуально Heritage Edition отличается бронзовыми 19-дюймовыми дисками RAYS, кузовом темно-фиолетового цвета Midnight Purple, напоминающим о знаменитом Nissan GT-R, а также карбоновым задним спойлером и ретрошильдиком «Twin Turbo».

Кроме того, на дверях размещена бронзовая надпись «Twin Turbo», а также установлены уникальные пороги и эксклюзивные коврики.

Под капотом Nissan Z 2026 года находится бензиновый двигатель V6 объемом 3,0 литра с двойным турбонаддувом, который развивает мощность до 400 л.с. и крутящий момент до 450 Нм. Автомобиль предлагается с шестиступенчатой механической коробкой или девятиступенчатым автоматом с подрулевыми переключателями.

Nissan Z Heritage Edition
Источник: Nissan
Лежнин Роман
Фото:Nissan
10.09.2025 
Фото:Nissan
