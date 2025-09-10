Абсолютно все автомобили BMW получат новый фирменный дизайн
Компания BMW анонсировала новый дизайнерский язык под названием Neue Klasse, который впервые реализован в электрокроссовере iX3.
Такой стиль начнут применять ко всем будущим автомобилям бренда. Концепция марки признает простоту и минимализм в отделке, а также обновленную форму передней части машины, в то же время сохраняя узнаваемые элементы BMW.
Ключевой особенностью Neue Klasse станет форма радиаторной решётки: для кроссоверов она будет узкой и высокой, для седанов – широкой и горизонтальной.
Такой подход позволит различать модели по индивидуальным чертам и избежать однообразия в различных классах. Клиенты будут иметь возможность выбрать автомобиль в соответствии со своими предпочтениями, при этом фирменный стиль компании сохранится.
Спортивные автомобили BMW M также перейдут на новый дизайн, что подтвердил главный дизайнер марки Адриан Ван Хойдонк в интервью изданию Autocar UK.
