Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Абсолютно все автомобили BMW получат новый фирменный дизайн

Дизайнерский стиль Neue Klasse применят ко всем автомобилям BMW

Компания BMW анонсировала новый дизайнерский язык под названием Neue Klasse, который впервые реализован в электрокроссовере iX3.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Такой стиль начнут применять ко всем будущим автомобилям бренда. Концепция марки признает простоту и минимализм в отделке, а также обновленную форму передней части машины, в то же время сохраняя узнаваемые элементы BMW.

Ключевой особенностью Neue Klasse станет форма радиаторной решётки: для кроссоверов она будет узкой и высокой, для седанов – широкой и горизонтальной.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Такой подход позволит различать модели по индивидуальным чертам и избежать однообразия в различных классах. Клиенты будут иметь возможность выбрать автомобиль в соответствии со своими предпочтениями, при этом фирменный стиль компании сохранится.

Спортивные автомобили BMW M также перейдут на новый дизайн, что подтвердил главный дизайнер марки Адриан Ван Хойдонк в интервью изданию Autocar UK.

BMW iX3
BMW iX3
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Источник:  Тарантас Ньюс
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 5288
10.09.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
+1