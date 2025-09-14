Только необходимое: в европейских авто уберут лишние системы безопасности

Европа хочет вернуть дешевые, компактные и простые бензиновые автомобили

Европейские автопроизводители требуют от регуляторов ЕС разрешить выпуск простых и дешевых бензиновых малолитражек, которые практически исчезли с рынка.

Их инициативу поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещавшая организовать работу над проектом «Малые доступные автомобили».

Производители опасаются, что ужесточение норм выбросов CO 2 и полный запрет ДВС к 2035 году сделают новые автомобили недоступными для многих покупателей. Это приведет к падению прибылей, потере работы и засилью дешевого китайского импорта. Новый глава Stellantis в Европе Жан-Филипп Импарато заявил: «Существует ощущение безотлагательности, и нам нужны действия, а не разговоры. Предложение к 2030 году больше не реализуемо. Рынка электромобилей нет, потому что нет зарядных станций и соответствующей экономической ситуации».

Главная проблема – цена. Производители не могут выпускать прибыльные дешевые модели отчасти из-за дорогостоящих обязательных систем безопасности (ADAS). Между тем, средний возраст машин в Европе уже достиг 12 лет и продолжает расти, а старые автомобили загрязняют окружающую среду сильнее новых.

Решение эксперты видят в создании специальных правил для нового класса доступных автомобилей. Это подразумевает отказ от части систем ADAS (например, удержания в полосе), не критичных для городских машин, и внедрение ограничителя скорости до 110 км/ч для снижения себестоимости.