#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Только необходимое: в европейских авто уберут лишние системы безопасности

Европа хочет вернуть дешевые, компактные и простые бензиновые автомобили

Европейские автопроизводители требуют от регуляторов ЕС разрешить выпуск простых и дешевых бензиновых малолитражек, которые практически исчезли с рынка.

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Их инициативу поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещавшая организовать работу над проектом «Малые доступные автомобили».

Производители опасаются, что ужесточение норм выбросов CO2 и полный запрет ДВС к 2035 году сделают новые автомобили недоступными для многих покупателей. Это приведет к падению прибылей, потере работы и засилью дешевого китайского импорта. Новый глава Stellantis в Европе Жан-Филипп Импарато заявил: «Существует ощущение безотлагательности, и нам нужны действия, а не разговоры. Предложение к 2030 году больше не реализуемо. Рынка электромобилей нет, потому что нет зарядных станций и соответствующей экономической ситуации».

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Главная проблема – цена. Производители не могут выпускать прибыльные дешевые модели отчасти из-за дорогостоящих обязательных систем безопасности (ADAS). Между тем, средний возраст машин в Европе уже достиг 12 лет и продолжает расти, а старые автомобили загрязняют окружающую среду сильнее новых.

Решение эксперты видят в создании специальных правил для нового класса доступных автомобилей. Это подразумевает отказ от части систем ADAS (например, удержания в полосе), не критичных для городских машин, и внедрение ограничителя скорости до 110 км/ч для снижения себестоимости.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Top Gear
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7304
14.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0