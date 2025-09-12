Владеть электромобилем в России стало намного приятнее: статистика подтвердила

За 8 месяцев 2025 года на станциях «Энергия Москвы» совершено более 480 тыс. зарядок

В столице более 350 зарядных станций проекта «Энергия Москвы». Они размещены почти в 100 районах столицы: в местах с интенсивным транспортным потоком, а также около важных городских объектов и центров притяжения. За 8 месяцев 2025 года пассажиры совершили в 2 раза больше сессий, чем за аналогичный период прошлого года.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы видим, что зарядная инфраструктура для электротранспорта пользуется большим спросом, поэтому по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть ЭЗС в столице. Новые зарядные станции проекта «Энергия Москвы» можно найти уже более чем в 100 районах города. Устанавливаем ЭЗС в местах с интенсивным транспортным потоком, а также на парковках ТЦ, в жилых комплексах и возле АЗС.

Найти свободную станцию, построить маршрут к ней и забронировать зарядную сессию можно в приложении «Московский транспорт». Чтобы начать сессию, нужно выбрать свободную станцию и пройти авторизацию пользователя в приложении. Далее необходимо привязать банковскую карту, забронировать свободный коннектор и авторизовать сессию. Также пользователям рекомендуется своевременно освободить место по окончании зарядной сессии, чтобы не создавать очередь.