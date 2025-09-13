Экология
Электрическая версия абсолютно новой Toyota RAV4 прошла сертификацию

Toyota унифицировала внешность бензинового RAV4 и электрического bz4X

В Китае прошла сертификация не только новой модели Toyota RAV4, но и обновлённого электрического кроссовера Toyota bz4X, разработанного в сотрудничестве с GAC Toyota.

Toyota bz4X
Toyota bz4X

Оба автомобиля имеют одинаковые размеры и схожий дизайн передней части с C-образными фарами.

Габариты Toyota bz4X составляют 4690х1860х1650 мм, а колесная база равна 2850 мм, благодаря чему внутри bz4X больше пространства, чем у бензинового RAV4.

Автомобиль будет представлен как в варианте с моноприводом, так и с полным приводом, а мощность электромотора в первом случае составит 222 л.с. Информация о максимальной мощности пока не разглашается.

Toyota bz4X
Toyota bz4X
Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome/Минпром КНР
13.09.2025 
Фото:Autohome/Минпром КНР
