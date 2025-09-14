Экология
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
15 сентября
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
Первый подключаемый гибрид Geely в России...

На рынок вышел новый современный автомобиль дешевле миллиона рублей

Arcfox представила электрический хэтчбек Arcfox T1 по цене от 734 тыс. рублей

Компания Arcfox, входящая в состав BAIC, представила новый электрический хэтчбек сегмента A0 – Arcfox T1.

Автомобиль предлагает пять модификаций с ценами от 8700 до 12200 долларов США (от 734 тыс. до 1,03 млн рублей).

Модель доступна с двумя вариантами запаса хода: 320 км и 425 км. Поставки версий с большим запасом хода начались сразу, тогда как модели с 320 км будут доступны с середины октября. Arcfox T1 нацелен на конкуренцию с такими популярными электромобилями, как BYD Dolphin и Geely Xingyuan.

Arcfox T1
Arcfox T1
Дизайн T1 выполнен в стиле Arc-Flow и оснащён 18-дюймовыми алюминиевыми дисками. Габариты автомобиля составляют: длина – 4337 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1572 мм, а колёсная база – 2770 мм.

Интерьер Arcfox T1
Интерьер Arcfox T1

Внутри находится 8,8-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый центральный экран. Система Extreme Clean Cabin обеспечивает безопасность для детей благодаря специальному нанопокрытию, уменьшающему запахи и выбросы летучих соединений.

T1 комплектуется электродвигателем мощностью 70 кВт (94 л.с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 42,3 кВтч в версии с запасом хода 425 км. В салоне предусмотрены подстаканники, отсеки для смартфонов и комфортное пространство для хранения в багажнике.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
14.09.2025 
Фото:CarNewsChina
