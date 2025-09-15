#
Заманчивый дизель: почему низкая цена может скрывать большие риски

Главные риски дизельных моторов кроются в дорогостоящих системах

Цена на дизельный автомобиль с пробегом за 200 тысяч километров выглядит крайне заманчиво.

Внедорожник для России получил «правильный» мотор

Однако такая покупка может оказаться лотереей, где выигрыш измеряется в тысячах сэкономленных рублей, а проигрыш – в десятках тысяч на ремонт, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Изначально дизельные моторы обладают внушительным ресурсом благодаря прочной конструкции и работе на низких оборотах, что позволяет некоторым единицам преодолевать отметку в 500 тысяч километров. Но долговечность не отменяет износ ключевых узлов.

Главные риски кроются в дорогостоящих системах. Турбокомпрессор, форсунки Common Rail и сажевый фильтр (DPF) рассчитаны на определенный срок службы, и их замена влетит в копеечку.

Цена нового турбокомпрессора может достигать трети стоимости всего автомобиля. Не стоит забывать и о ремне ГРМ, обрыв которого гарантированно приведет к капитальному ремонту двигателя. Поэтому решающее значение имеет не сам пробег, а подтвержденная сервисная история и условия эксплуатации. Машина, которая преимущественно ездила по трассе, – более предпочтительный вариант, чем городская с таким же пробегом, так как ее узлы изнашивались менее интенсивно.

Таким образом, покупка старого дизеля требует не удачи, а тщательной проверки. Экономия на покупке легко превратится в многотысячные траты на ремонт, если проигнорировать диагностику у независимого эксперта.

