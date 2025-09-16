Эти три кроссовера сильно подешевели на российском рынке

Елена Сафонова перечислила три автомобиля, цена которых упала в августе

В России по итогам августа средняя стоимость автомобилей увеличилась на 0,7% по сравнению с январем. Об этом сообщила Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование».

Она отметила, что после весеннего снижения цены на автомобили начали постепенно подниматься.

Лидерами роста в августе стали модели Jetour Dashing (+23,7% к средней стоимости июня 2025 года), Voyah Free (16,5%) и Haval F7x (13,6%). Наименьшие цены регистрировались у Geely Atlas Pro (падение на 6,2%), Haval H3 (5,1%) и GAC GS8 (также 5,1%).

Сафонова подчеркнула, что дальнейшее увеличение цен неизбежно и связано с падением продаж. Дилеры вынуждены использовать снижение стоимости для поддержания хотя бы минимального объема продаж и очистки складских запасов. В перспективе ситуация изменится.

Она добавила, что дальнейшее снижение цен становится экономически нецелесообразным на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 17%, что должно привести к улучшению доступности кредитования и высвобождению отложенного спроса.

Однако, по ее словам, рынок может оказаться не готов к резкому росту интереса со стороны потребителей из-за дефицита в определенных сегментах.