Чем грозит машине долгий простой? Эксперт перечислил негативные последствия

Эксперт Бахарев перечислил последствия длительной стоянки автомобиля

В России наблюдается снижение спроса на новые автомобили, что привело к тому, что на складах остаются машины, выпущенные в 2024 году.

Есть распространенное мнение среди автовладельцев, что стоящие без движения автомобили не изнашиваются. Однако на практике длительная стоянка является испытанием для техники. Особенно важно обратить внимание на технические жидкости: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз и топливо. Со временем их характеристики ухудшаются, что может привести к поломкам.

Старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев пояснил, что в период простоя авто особое внимание уделяется аккумулятору и внешнему виду, в то время как изменения в технических жидкостях могут вызвать дорогостоящие ремонты. Даже в неподвижном двигателе масло стареет. Оно продолжает контактировать с металлическими поверхностями и окисляется, теряя свои защитные и смазывающие свойства, что может привести к повышенному износу при первом пуске.

Антифриз, содержащий силикаты, теряет антикоррозийные свойства, что опасно для алюминиевых и медных деталей системы охлаждения. Резкие температурные колебания могут привести к испарению жидкости, ржавчине на внутренних поверхностях системы и возможным утечкам.

Тормозная жидкость также уязвима, так как она впитывает влагу, что снижает ее температуру кипения и ухудшает работу тормозов. Влага приводит к коррозии внутренних металлических компонентов, что может вызвать проблемы с торможением.

Бензин и дизельное топливо теряют свои свойства из-за длительного хранения: у бензина падает октановое число, и он может образовывать осадки, а у дизтоплива возможен рост микроорганизмов, забивающих фильтры.

Таким образом, даже новый автомобиль может столкнуться с проблемами, если он надолго оставлен без движения. По словам эксперта, перед покупкой такого автомобиля следует заменить основные жидкости и проверить состояние аккумулятора, колес и отсутствие течей. Эти проверки должен проводить дилер, но и будущий владелец должен быть внимателен к состоянию своей машины.