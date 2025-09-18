В Госдуме хотят изменить пункт ПДД о выделенках
Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым внесла в Госдуму межфракционный законопроект, разрешающий движение по выделенным полосам для мотоциклов, мопедов и автомобилей, перевозящих инвалидов.
Инициатива направлена на решение сразу двух проблем: повышение безопасности двухколесного транспорта и защиту здоровья граждан с ограниченными возможностями.
Как пояснил Нилов, длительное стояние в пробках негативно сказывается на самочувствии инвалидов, а потому допуск их автомобилей на свободную полосу является объективной необходимостью. Что касается мотоциклистов, то они вынуждены постоянно маневрировать в плотном потоке, что нервирует других водителей и зачастую приводит к авариям. Разрешение двигаться по полосе общественного транспорта позволит им избежать этого риска.
Законопроектом предлагается освободить эти категории водителей от административной ответственности. В настоящее время штраф за подобное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге составляет 4,5 тысячи рублей.
