В Госдуме хотят изменить пункт ПДД о выделенках

Депутат Ярослав Нилов предложил пускать на выделенки инвалидов и мотоциклы

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым внесла в Госдуму межфракционный законопроект, разрешающий движение по выделенным полосам для мотоциклов, мопедов и автомобилей, перевозящих инвалидов.

Инициатива направлена на решение сразу двух проблем: повышение безопасности двухколесного транспорта и защиту здоровья граждан с ограниченными возможностями.

Как пояснил Нилов, длительное стояние в пробках негативно сказывается на самочувствии инвалидов, а потому допуск их автомобилей на свободную полосу является объективной необходимостью. Что касается мотоциклистов, то они вынуждены постоянно маневрировать в плотном потоке, что нервирует других водителей и зачастую приводит к авариям. Разрешение двигаться по полосе общественного транспорта позволит им избежать этого риска.

Законопроектом предлагается освободить эти категории водителей от административной ответственности. В настоящее время штраф за подобное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге составляет 4,5 тысячи рублей.