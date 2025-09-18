#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
18 сентября
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
RCI News: кроссовер Lada Azimut пойдет в серию...
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
18 сентября
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
Tank 300 – рамный внедорожник с турбомотором,...
Niva Legend получила новый цвет кузова
18 сентября
Niva Legend получила новый цвет кузова
АВТОВАЗ начал окрашивать внедорожники Niva...

В Госдуме хотят изменить пункт ПДД о выделенках

Депутат Ярослав Нилов предложил пускать на выделенки инвалидов и мотоциклы

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым внесла в Госдуму межфракционный законопроект, разрешающий движение по выделенным полосам для мотоциклов, мопедов и автомобилей, перевозящих инвалидов.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин для бюджетных седанов — от 5000 рублей

Инициатива направлена на решение сразу двух проблем: повышение безопасности двухколесного транспорта и защиту здоровья граждан с ограниченными возможностями.

Как пояснил Нилов, длительное стояние в пробках негативно сказывается на самочувствии инвалидов, а потому допуск их автомобилей на свободную полосу является объективной необходимостью. Что касается мотоциклистов, то они вынуждены постоянно маневрировать в плотном потоке, что нервирует других водителей и зачастую приводит к авариям. Разрешение двигаться по полосе общественного транспорта позволит им избежать этого риска.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Законопроектом предлагается освободить эти категории водителей от административной ответственности. В настоящее время штраф за подобное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге составляет 4,5 тысячи рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Ярослав Нилов/Telegram
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 4
18.09.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0