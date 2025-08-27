#
Трамвай, автобус и троллейбус едут по одной выделенке: как это возможно?

С 2023 года по Лиговскому проспекту курсируют три вида общественного транспорта

Пример необычной выделенной полосы для общественного транспорта можно наблюдать в нашей Северной столице.

Речь идет о Лиговском проспекте: с июня 2023 года по нему проезжают все три вида наземного общественного транспорта! Трамвай идет по рельсам, автобус это не смущает, но как движется троллейбус без своей контактной сети?

Решение простое: здесь курсируют ТУАХи (троллейбусы с увеличенным автономным ходом) – своеобразные гибриды троллейбуса и электробуса. Выезжая с выделенки, они поднимают токоприемники и движутся дальше в привычном «троллейбусном» режиме.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

  • О новом крупном городском автобусе Volgabus рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 49
27.08.2025 
Фото:Wikimedia
