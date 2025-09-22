Доступный японский кроссовер-гибрид уже в РФ. Он выгоднее конкурентов из Китая

Цены на Toyota Corolla Cross стартуют от 1,7 миллиона рублей

В России появился в продаже компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который завозят по альтернативным каналам.

Рекомендуем Реально ли купить машину в кредит только по паспорту и чем это грозит

Он позиционируется как более доступная альтернатива модели RAV4. Самое приятное для покупателей – его цена оказалась ниже, чем у ключевых китайских конкурентов. На сайте объявлений уже можно найти предложения от частных импортеров, где гибридные версии автомобиля стартуют с отметки в 1,7 миллиона рублей.

Этот ценовой порог делает новинку весьма привлекательной. Для сравнения: минимальная стоимость Geely Coolray сегодня приближается к 2,8 миллиона рублей, а за аналог GAC GS3 дилеры просят от 2,4 миллиона. Даже один из самых бюджетных кроссоверов, Chery Tiggo 4, в базовой версии оценивается почти в 2 миллиона, что все равно дороже предложения на Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross

Заявленная цена в 1,7 млн рублей распространяется на гибридные комплектации в черном и белом цветах, которые готовы привезти под заказ из Владивостока.

Такие машины оснащены экономичной силовой установкой: бензиновым двигателем 1.8 литра и электромотором, что в сумме дает 98 л.с. и впечатляющий расход топлива – всего 4,2 литра на 100 км пути. Для тех, кто предпочитает классический бензиновый двигатель, есть варианты с двухлитровым 169-сильным мотором. Их цена варьируется от 2,19 до 3 млн рублей в зависимости от города, где продается.

Toyota Corolla Cross