Toyota Corolla Cross
22 сентября
Доступный японский кроссовер-гибрид уже в РФ. Он выгоднее конкурентов из Китая
Цены на Toyota Corolla Cross стартуют от 1,7...
Интерьер Geely Galaxy M9
22 сентября
Новый кроссовер популярной в России марки произвел фурор на рынке
Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи...
Какие авто везут в РФ из Японии в 2025 году
22 сентября
Какие авто везут в РФ из Японии в 2025 году
Названы причины популярности праворульных машин...

Доступный японский кроссовер-гибрид уже в РФ. Он выгоднее конкурентов из Китая

Цены на Toyota Corolla Cross стартуют от 1,7 миллиона рублей

В России появился в продаже компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который завозят по альтернативным каналам.

Реально ли купить машину в кредит только по паспорту и чем это грозит

Он позиционируется как более доступная альтернатива модели RAV4. Самое приятное для покупателей – его цена оказалась ниже, чем у ключевых китайских конкурентов. На сайте объявлений уже можно найти предложения от частных импортеров, где гибридные версии автомобиля стартуют с отметки в 1,7 миллиона рублей.

Этот ценовой порог делает новинку весьма привлекательной. Для сравнения: минимальная стоимость Geely Coolray сегодня приближается к 2,8 миллиона рублей, а за аналог GAC GS3 дилеры просят от 2,4 миллиона. Даже один из самых бюджетных кроссоверов, Chery Tiggo 4, в базовой версии оценивается почти в 2 миллиона, что все равно дороже предложения на Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Заявленная цена в 1,7 млн рублей распространяется на гибридные комплектации в черном и белом цветах, которые готовы привезти под заказ из Владивостока.

Такие машины оснащены экономичной силовой установкой: бензиновым двигателем 1.8 литра и электромотором, что в сумме дает 98 л.с. и впечатляющий расход топлива – всего 4,2 литра на 100 км пути. Для тех, кто предпочитает классический бензиновый двигатель, есть варианты с двухлитровым 169-сильным мотором. Их цена варьируется от 2,19 до 3 млн рублей в зависимости от города, где продается.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Toyota
22.09.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+26