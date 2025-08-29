Этот хорошо известный россиянам кроссовер лидирует на вторичного рынке

Toyota RAV4: за 7 месяцев 2025 года было продано 25 тысяч шт. на рынке с пробегом

Кроссовер Toyota RAV4 подтвердил статус самого популярного на российском рынке подержанных автомобилей.

По итогам семи месяцев 2025 года было заключено почти 25 тысяч сделок по перепродаже этой модели, что вывело ее в безусловные лидеры сегмента, отмечает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Активные продажи сопровождаются устойчивым снижением цен. В среднем стоимость подержанного RAV4 с января по август 2025 года уменьшилась на 6%. Наиболее значительное падение цен наблюдается на относительно свежие автомобили.

Так, кроссовер 2022 года выпуска сейчас можно приобрести в среднем за 3,5 млн рублей, что на 250 тысяч рублей (-7%) дешевле, чем в начале года. Еще заметнее снижение цен на модель 2021 года: за тот же период ее стоимость упала на 308 тысяч рублей или на 9%.

Напротив, на возрастные автомобили старше 10 лет рынок демонстрирует стабильность. Снижение их стоимости за восемь месяцев составило всего 3-5%. К этому сроку цена Toyota RAV4 опускается ниже психологической отметки в 2 млн рублей. Например, модель 2014 года сейчас оценивается в среднем в 1,9 млн рублей (падение на 5% с января), а за RAV4 2012 года просят около 1,6 млн рублей (снижение на 3%).

Тренд на удешевление можно связать с общим состоянием рынка и увеличением предложения как подержанных, так и новых автомобилей. Несмотря на это, RAV4 продолжает оставаться одним из самых востребованных и ликвидных предложений в своем классе.