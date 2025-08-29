#
Этот хорошо известный россиянам кроссовер лидирует на вторичного рынке

Toyota RAV4: за 7 месяцев 2025 года было продано 25 тысяч шт. на рынке с пробегом

Кроссовер Toyota RAV4 подтвердил статус самого популярного на российском рынке подержанных автомобилей.

Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

По итогам семи месяцев 2025 года было заключено почти 25 тысяч сделок по перепродаже этой модели, что вывело ее в безусловные лидеры сегмента, отмечает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Активные продажи сопровождаются устойчивым снижением цен. В среднем стоимость подержанного RAV4 с января по август 2025 года уменьшилась на 6%. Наиболее значительное падение цен наблюдается на относительно свежие автомобили.

Так, кроссовер 2022 года выпуска сейчас можно приобрести в среднем за 3,5 млн рублей, что на 250 тысяч рублей (-7%) дешевле, чем в начале года. Еще заметнее снижение цен на модель 2021 года: за тот же период ее стоимость упала на 308 тысяч рублей или на 9%.

Напротив, на возрастные автомобили старше 10 лет рынок демонстрирует стабильность. Снижение их стоимости за восемь месяцев составило всего 3-5%. К этому сроку цена Toyota RAV4 опускается ниже психологической отметки в 2 млн рублей. Например, модель 2014 года сейчас оценивается в среднем в 1,9 млн рублей (падение на 5% с января), а за RAV4 2012 года просят около 1,6 млн рублей (снижение на 3%).

Тренд на удешевление можно связать с общим состоянием рынка и увеличением предложения как подержанных, так и новых автомобилей. Несмотря на это, RAV4 продолжает оставаться одним из самых востребованных и ликвидных предложений в своем классе.

Источник:  Сергей Целиков – Автостат/Telegram
Алексеева Елена
29.08.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
