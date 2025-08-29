#
29 августа
29 августа
29 августа
В этих регионах проще всего найти хорошие автомобили с пробегом

Авто.ру Бизнес: в Москве, МО, Петербурге и Ленобласти легче найти неплохие «бэушки»

Согласно исследованию Авто.ру Бизнес, проведенному в первой половине года, наиболее привлекательные предложения на рынке подержанных автомобилей сосредоточены в столичном регионе и крупных экономических центрах.

Эксперты отмечают, что в регионах с высокой покупательной способностью владельцы чаще обновляют автопарк, выставляя на продажу хорошо сохранившиеся машины.

Критериями для отбора служили автомобили не старше семи лет, с пробегом до 150 000 км, имевшие не более трех владельцев по ПТС, а также минимальное количество ДТП и страховых случаев.

Несмотря на сужение ассортимента на рынке, доля таких качественных предложений в Москве и Московской области достигает 22,5%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 20%. Также в лидерах Татарстан (18,3%), Краснодарский (18%) и Ставропольский (17,8%) края.

Наименьшее количество выгодных предложений фиксируется в Ярославской, Курской, Тверской и Псковской областях, где доля качественных машин не превышает 12,1%.

В целом доля привлекательных предложений на вторичном рынке за год сократилась с 19,2% до 18,1%.

Из-за низкой доступности новых автомобилей частные продавцы стали реже расставаться с хорошими машинами, а спрос на них вырос – такие лоты часто уходят за считанные дни.

