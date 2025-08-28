Почему эти кроссоверы стали самыми востребованными на вторичном рынке

Целиков: На рынке б/у авто доля кроссоверов и внедорожников (SUV) всего 26%

Российский рынок подержанных автомобилей демонстрирует удивительную картину.

В то время как продажи новых машин на 72% состоят из кроссоверов и внедорожников, на вторичном рынке их доля составляет всего лишь 26%.

Если не учитывать легендарные отечественные Нивы, то за первые семь месяцев 2025 года сформировался четкий топ-12 самых популярных моделей, суммарный объем продаж которых чуть превысил 216 тысяч единиц. При этом общее количество перепроданных кроссоверов превысило 850 тысяч, а выбор моделей колоссален – более 650 наименований.

Бессменным лидером и эталоном надежности в сегменте уже много лет остается Toyota RAV4. С результатом в 24 914 проданных машин он не просто возглавляет рейтинг, а доказывает, что покупатели по-прежнему готовы платить за репутацию, выносливость и высокую остаточную стоимость.

На второй позиции неутомимый труженик Renault Duster (19 194 шт.), который предлагает идеальное сочетание цены, неприхотливости и ремонтопригодности благодаря удачной конструкции полного привода. Замыкает тройку лидеров европейский фаворит Volkswagen Tiguan (18 304 шт.), привлекающий покупателей вторичного рынка своим статусом, качественной сборкой и отточенными поведением на трассе.

Четвертое и пятое места занимают представители японского автопрома – Nissan X-Trail (18 024 шт.) и Nissan Qashqai (17 567 шт.). Икс-Трейл традиционно ценится за просторный и комфортабельный салон, что делает его отличным выбором для семьи. Его младший брат, Кашкай, напротив, снискал любовь как компактный, экономичный и маневренный городской кроссовер, идеально подходящий для ежедневных поездок по мегаполису.

Замыкают список, формируя ядро рынка, не менее достойные и проверенные модели. Так, на пятой позиции с результатом в 17 567 проданных экземпляров располагается городской Nissan Qashqai, за ним следует просторный Mitsubishi Outlander (16 891 шт.), далее идут Hyundai Creta (15 026 шт.), BMW X5 (15 019 шт.), Hyundai Santa Fe (13 053 шт.), Honda CR-V (13 051 шт.), Kia Sorento (13 031 шт.) и Hyundai Tucson (12 131 шт.).

Примечательно, что в этой дюжине лидеров пока не представлены китайские бренды. Ближайший из них – Haval Jolion – расположился лишь на 34-й строчке рейтинга с результатом в 6221 проданный автомобиль, оказавшись в компании нишевых внедорожников вроде Mitsubishi Pajero и Suzuki Jimny.

Этот рейтинг может свидетельствовать о том, что покупатели автомобилей с пробегом в первую очередь ищут не агрессивную новизну и богатую комплектацию, а предсказуемость, доступность обслуживания и проверенную временем репутацию.