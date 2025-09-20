Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Натрий-ионный аккумулятор CATL
20 сентября
Благодаря этим батареям, на электромобилях можно будет ездить в мороз
Натрий-ионный аккумулятор CATL может работать в...
Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
20 сентября
Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
Новый Tesla Roadster: подробности о самом...
Renault R4
20 сентября
Ретростиль легендарного Renault R4 дополнила современная начинка
Renault показал новый R4 E-Tech в ретростиле и...

Благодаря этим батареям, на электромобилях можно будет ездить в мороз

Натрий-ионный аккумулятор CATL может работать в диапазоне от -40°C до 70°C

Компания CATL сообщила о достижении плотности энергии своих натрий-ионных аккумуляторов в 175 Втч/кг, что позволяет обеспечить запас хода свыше 500 км на электрической тяге. Массовые поставки этой технологии планируются на следующий год.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Хотя натрий-ионные аккумуляторы имеют несколько меньшую плотность энергии, чем литий-ионные, у них есть значительные преимущества, такие как высокая производительность в условиях низких температур, снижение углекислого газа и безопасность. Эти факторы делают их перспективными для внедрения в регионах с холодным климатом.

По информации CATL, натрий-ионные аккумуляторы могут удовлетворить более 40% спроса на легковые автомобили в Китае, что создает значительный потенциал для коммерческого использования. Специальные акб-блоки совместимы с существующими стандартными модулями и форматами сменных батарей, что облегчает их интеграцию в автомобили с минимальными изменениями в конструкции.

Натрий-ионный аккумулятор CATL
Натрий-ионный аккумулятор CATL
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Ранее CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы массового производства, среди которых Sodium New Power Battery для легковых автомобилей и Sodium New 24V Integrated Starter Battery для грузовиков. Эти аккумуляторы работают в диапазоне температур от -40°C до 70°C.

5 сентября натрий-ионный аккумулятор CATL стал первым в мире, который прошел сертификацию по китайскому стандарту GB 38031-2025, что подтверждает его безопасность.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:CATL
Количество просмотров 26
20.09.2025 
Фото:CATL
Поделиться:
Оцените материал:
0