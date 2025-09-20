Благодаря этим батареям, на электромобилях можно будет ездить в мороз

Натрий-ионный аккумулятор CATL может работать в диапазоне от -40°C до 70°C

Компания CATL сообщила о достижении плотности энергии своих натрий-ионных аккумуляторов в 175 Втч/кг, что позволяет обеспечить запас хода свыше 500 км на электрической тяге. Массовые поставки этой технологии планируются на следующий год.

Хотя натрий-ионные аккумуляторы имеют несколько меньшую плотность энергии, чем литий-ионные, у них есть значительные преимущества, такие как высокая производительность в условиях низких температур, снижение углекислого газа и безопасность. Эти факторы делают их перспективными для внедрения в регионах с холодным климатом.

По информации CATL, натрий-ионные аккумуляторы могут удовлетворить более 40% спроса на легковые автомобили в Китае, что создает значительный потенциал для коммерческого использования. Специальные акб-блоки совместимы с существующими стандартными модулями и форматами сменных батарей, что облегчает их интеграцию в автомобили с минимальными изменениями в конструкции.

Натрий-ионный аккумулятор CATL

Ранее CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы массового производства, среди которых Sodium New Power Battery для легковых автомобилей и Sodium New 24V Integrated Starter Battery для грузовиков. Эти аккумуляторы работают в диапазоне температур от -40°C до 70°C.

5 сентября натрий-ионный аккумулятор CATL стал первым в мире, который прошел сертификацию по китайскому стандарту GB 38031-2025, что подтверждает его безопасность.