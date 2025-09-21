Жесткость кузова этого «горячего» хэтчбека повысят при помощи клея: подробности

Старт продаж обновленной Toyota GR Corolla намечен на 3 марта 2026 года

Toyota Gazoo Racing анонсировала начало приема заказов на обновлённый хетчбэк GR Corolla у японских дилеров.

Официальный старт продаж запланирован на 3 марта 2026 года. Основные изменения сосредоточены на внедрении технологий из гонок Super Taikyu, что позволяет увеличить жёсткость кузова с использованием нового структурного клея.

В результате доработок стало возможным улучшить отклик руля и стабильность как в городских условиях, так и на трассе, например, Нюрбургринге.

Для поддержания мощности турбированного мотора G16E-GTS в условиях длительного ускорения был добавлен отдельный канал холодного воздуха от радиаторной решётки, который снижает температуру на впуске и обеспечивает равномерную отдачу.

Опциональная аудиосистема JBL теперь включает сабвуфер и Active Sound Control, который воспроизводит звуки двигателя в салоне, синхронизированные с ускорением и переключениями передач, включая эффект «бурблинга» при сбросе газа.

GR Corolla предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой по цене 5,68 миллиона иен (около 3,24 миллиона рублей) или с 8-ступенчатой GR-DAT с полным приводом за 5,98 миллиона иен (примерно 3,41 миллиона рублей).

Для владельцев GR Corolla 2023 года планируется пакет апгрейдов, который увеличивает крутящий момент до 400 Н·м и добавляет новые режимы распределения тяги. Запуск этого пакета ожидается весной 2026 года.