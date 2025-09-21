#
21 сентября
Новейшая модель КАМАЗа — технические подробности!
Toyota Supra A90
21 сентября
Toyota GR Corolla
21 сентября
Жесткость кузова этого «горячего» хэтчбека повысят при помощи клея: подробности
Старт продаж обновленной Toyota GR Corolla...

Жесткость кузова этого «горячего» хэтчбека повысят при помощи клея: подробности

Старт продаж обновленной Toyota GR Corolla намечен на 3 марта 2026 года

Toyota Gazoo Racing анонсировала начало приема заказов на обновлённый хетчбэк GR Corolla у японских дилеров.

Официальный старт продаж запланирован на 3 марта 2026 года. Основные изменения сосредоточены на внедрении технологий из гонок Super Taikyu, что позволяет увеличить жёсткость кузова с использованием нового структурного клея.

В результате доработок стало возможным улучшить отклик руля и стабильность как в городских условиях, так и на трассе, например, Нюрбургринге.

Для поддержания мощности турбированного мотора G16E-GTS в условиях длительного ускорения был добавлен отдельный канал холодного воздуха от радиаторной решётки, который снижает температуру на впуске и обеспечивает равномерную отдачу.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla
Опциональная аудиосистема JBL теперь включает сабвуфер и Active Sound Control, который воспроизводит звуки двигателя в салоне, синхронизированные с ускорением и переключениями передач, включая эффект «бурблинга» при сбросе газа.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla

GR Corolla предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой по цене 5,68 миллиона иен (около 3,24 миллиона рублей) или с 8-ступенчатой GR-DAT с полным приводом за 5,98 миллиона иен (примерно 3,41 миллиона рублей).

Для владельцев GR Corolla 2023 года планируется пакет апгрейдов, который увеличивает крутящий момент до 400 Н·м и добавляет новые режимы распределения тяги. Запуск этого пакета ожидается весной 2026 года.

Источник:  32cars
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
21.09.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+26