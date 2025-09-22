Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы уменьшились, но склады дилеров в РФ всё ещё заполнены машинами
22 сентября
Запасы уменьшились, но склады дилеров в РФ всё ещё заполнены машинами
Эксперт Целиков: запасы прошлогодних...
Интерьер Kia KX1
22 сентября
Дешевый кроссовер с неубиваемым мотором снова можно купить в России
В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia KX1...
Одна из стран Европы откажется от знака аварийной остановки: что будет вместо него
22 сентября
Одна из стран Европы откажется от знака аварийной остановки: что будет вместо него
С 1 января 2026 года все авто в Испании будут...

Тысячи россиян могут потерять деньги и автомобили из-за нового утильсбора

Изменения в правилах утильсбора могут обернуться крупными доплатами

Тысячи россиян могут столкнуться с финансовыми потерями и утратой автомобилей по причине предстоящего повышения утилизационного сбора на автомобили, которое намечено на ноябрь. Многие покупатели уже внесли оплату за автомобили и ожидают их прибытия из-за границы.

Рекомендуем
Стойки, дверь багажника и другие проблемы Hyundai Creta

Внедрение новых норм может повлечь за собой дополнительные расходы в сотни тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма может достигнуть нескольких миллионов. Общественные организации уверены, что новые правила не должны касаться автомобилей, которые уже были приобретены.

В связи с этим они направили обращение премьер-министру России с просьбой пересмотреть проект нового утильсбора.

Согласно заявлению Национального автомобильного союза, резкое изменение цен возможно приведет к блокировке автомобилей на таможенных складах.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Наиболее уязвимыми окажутся обычные граждане, так как их сборы будут выше, чем у юридических лиц. Эксперты предлагают предусмотреть переходный период для граждан, иначе многие могут отказаться от ввоза автомобилей и понести убытки. Аналитики обеспокоены тем, что такие резкие изменения правил подрывают доверие к государственным институтам и могут вызвать социальную напряженность.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проект по увеличению утильсбора не поддержали...
Реально ли купить машину в кредит только по паспорту?
«Холодные свечи» — реальная польза или переплата?

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
22.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0