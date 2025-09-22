Тысячи россиян могут потерять деньги и автомобили из-за нового утильсбора

Изменения в правилах утильсбора могут обернуться крупными доплатами

Тысячи россиян могут столкнуться с финансовыми потерями и утратой автомобилей по причине предстоящего повышения утилизационного сбора на автомобили, которое намечено на ноябрь. Многие покупатели уже внесли оплату за автомобили и ожидают их прибытия из-за границы.

Внедрение новых норм может повлечь за собой дополнительные расходы в сотни тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма может достигнуть нескольких миллионов. Общественные организации уверены, что новые правила не должны касаться автомобилей, которые уже были приобретены.

В связи с этим они направили обращение премьер-министру России с просьбой пересмотреть проект нового утильсбора.

Согласно заявлению Национального автомобильного союза, резкое изменение цен возможно приведет к блокировке автомобилей на таможенных складах.

Наиболее уязвимыми окажутся обычные граждане, так как их сборы будут выше, чем у юридических лиц. Эксперты предлагают предусмотреть переходный период для граждан, иначе многие могут отказаться от ввоза автомобилей и понести убытки. Аналитики обеспокоены тем, что такие резкие изменения правил подрывают доверие к государственным институтам и могут вызвать социальную напряженность.

