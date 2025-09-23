Эти простые приемы помогут сэкономить топливо

Эксперт Васильев: Плавное движение поможет водителям снизить расход бензина

Соблюдение плавности и равномерности в движении поможет автомобилистам сократить расход топлива. Об этом рассказал изданию Pravda.Ru координатор автомобильного проекта Александр Васильев.

Он отметил, что важно избегать резких ускорений и торможений, стремясь к постоянной скорости.

Также Васильев рекомендовал следить за состоянием колес: правильно накачанные шины снижают потери энергии при передвижении. Эксперт добавил, что на расход топлива влияет и аэродинамика автомобиля – его масса и мощность двигателя.

«Легкие автомобили с небольшими двигателями обычно демонстрируют более экономичный расход, тогда как крупные и мощные модели потребляют топливо интенсивнее», – подчеркнул Васильев.

