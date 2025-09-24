Эти автомобили Honda лучше обходить стороной

Эксперт Ковалев назвал модели Honda, которые не стоит покупать

В линейке Honda есть автомобили, обладающие надежной репутацией, такие как CR-V и Civic, но существуют и модели, которых лучше избегать. Об этом сообщил автомобильный эксперт Александр Ковалев.

По его словам, особенно стоит насторожиться при выборе Accord восьмого поколения. Эта модель известна своими проблемами, включая повышенный расход масла, слабое лакокрасочное покрытие и недолговечную подвеску. Дополнительным риском является то, что многие из этих автомобилей когда-то ввозили в Россию как «распил», поэтому их постановка на учет может вызвать трудности.

Не самые лучшие рекомендации получает и Crosstour. Владельцы данной модели сталкиваются с проблемами подушек безопасности, неисправностями двигателя и тормозной системы. Кроме того, из-за редкости найти кузовные детали для этого автомобиля будет весьма затруднительно.

Замыкает список Honda Fit. Несмотря на свою компактность и удобство для городских условий, слабая трансмиссия и подвеска, а также частые сбои катушек зажигания делают этот автомобиль не очень удачным для покупки. Хотя поломки не являются критичными, для автомобиля, позиционирующегося как доступное решение для ежедневного использования, это, безусловно, весомый минус, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.