Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора

Эксперт Иванов спрогнозировал рост спроса на иномарки перед 1 ноября

По данным владельца сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексея Иванова, в сентябре и октябре текущего года ожидается рост интереса к иномаркам, ввозимым по параллельному импорту, из-за новой методики расчета утильсбора.

Он уточнил, что таможенные органы не справляются с повышенным спросом, и в пунктах растаможки наблюдаются очереди.

По информации ФТС, Уссурийская таможня увеличила количество сотрудников до 16 человек на смену, чтобы справиться с наплывом автомобилей из Китая. С начала сентября 2025 года наблюдается рост ввоза машин для личного пользования – с 200 до 300 единиц в день.

Комментарий эксперта

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс»:

– Даже автомобили, заказанные до 1 ноября, могут не успеть пройти оформление, а с этой недели дилеры не гарантируют уплату утилизационного сбора по старым тарифам. Это грозит ростом конечной цены для потребителей и задержками с поставками.

Основной интерес покупателей сосредоточен на автомобилях мощностью свыше 160 л.с., на которые с 1 ноября могут распространиться новые правила утильсбора. Эти машины составляют примерно 70% от общего объема ввоза, включая как традиционные автомобили с ДВС, так и электрокары.

Разница в стоимости может составлять сотни тысяч и даже миллионы рублей, поэтому рост спроса вполне объясним, добавил Иванов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.