Выгодно всем: дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа

Петр Шкуматов: То, что дилеры занялись параллельным импортом, — хорошая новость

В России дилеры все чаще начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Как это повлияет на продажи автомобилей, рассказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте Петр Шкуматов.

Мнение эксперта

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте:

– То, что российские дилеры начали помогать с импортом автомобилей из-за рубежа – именно тех, которые хотят приобрести автомобилисты, – действительно хорошая новость. Цены на зарубежных аукционах довольно привлекательные, а сама схема работы через дилеров имеет важные преимущества.

Во-первых, у дилеров достаточно компетенций, чтобы не завозить в Россию откровенный хлам. Во-вторых, они могут подсказать покупателю наиболее удачный вариант с точки зрения технического состояния. В-третьих, их опыт в обслуживании марок и моделей, на которых они специализируются, защищает клиентов от сомнительных машин, на которые люди могли бы клюнуть из-за подозрительно низкой цены, если бы действовали самостоятельно. В результате это может позитивно повлиять на техническое состояние всего парка подержанных автомобилей в России.

Сейчас же ситуация складывается тревожно: многие автовладельцы экономят буквально на всем, от обслуживания до ремонта, отмечает эксперт. А даже те, кто не экономит, рискуют получить контрафактные запчасти, не соответствующие заявленным характеристикам, вплоть до случаев откровенного мошенничества. Все это ведет к ухудшению технического состояния автопарка и, в среднесрочной перспективе, к росту аварийности.

Поэтому защита интересов автомобилистов должна строиться на повышении ответственности автосервисов и дилеров, считает Шкуматов. Такой подход давно закрепился во многих странах: за автомобиль отвечает не только владелец, но и сервисное предприятие. Огромную роль здесь играет и техническая история машины – где и как она обслуживалась, по каким программам, вовремя ли проходила ТО.

В совокупности это повышает прозрачность рынка и делает почти невозможным деятельность недобросовестных продавцов, которые торгуют хламом или вовсе опасными для движения машинами. В итоге выигрывают все: и покупатели, получающие более надежные автомобили, и бизнес, и государство, которое получает налоги от легальной деятельности профессиональных участников рынка.

