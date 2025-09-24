Благодаря этим рекомендациям полис каско будет вполне подъемным

Эксперты рассказали об особенностях выбора опций в полисе каско

Каско считается премиальным видом страхования, так как предлагает более обширную защиту по сравнению с ОСАГО.

Однако при его оформлении легко сделать ошибки, которые могут привести к переплатам или проблемам с выплатами. В интернете можно встретить сомнительные рекомендации, и, если им следовать, можно остаться без ремонта на долгое время. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, каких действий следует избегать.

Ошибка 1: добавление всех возможных опций

Иногда советуют оформлять полис с максимальным числом дополнительных услуг, считая, что это обеспечит большую безопасность. Однако на практике это лишь повышает стоимость страховки. Многие дополнительные опции можно подключить позже, когда возникнет реальная необходимость.

Например, нет смысла включать в полис защиту аудиосистемы или тюнинга, если их на данный момент нет в автомобиле. Разумнее выбрать базовый тариф, который включает страхование от угона, ущерба и полной гибели авто. Для начинающих водителей также полезной может быть услуга «Техническая помощь», которая поможет в таких ситуациях, как прокол колеса или отсутствие топлива.

Ошибка 2: считать, что наличие офиса – главный показатель

Существует мнение, что надёжность страховой компании подтверждается личным оформлением договора в офисе. Многие люди ездят через весь город, чтобы подписать бумаги у менеджера, но в действительности это никак не связано с качеством обслуживания. Гораздо важнее выяснить репутацию компании, что можно сделать по независимым рейтингам.

Советы:

Определите нужные услуги и не переплачивайте за излишки;

Перед оформлением договора проверяйте рейтинг и надёжность страховой компании;

Внимательно изучайте условия полиса, особенно порядок выплат и исключения;

Сравнивайте тарифы онлайн – это часто быстрее и экономичнее;

Добавляйте новые опции только тогда, когда они действительно необходимы.