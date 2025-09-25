7 мест и полный привод — в РФ появится крутой флагман казахстанской сборки

Changan CS95 производства казахстанского AMMKZ получил российский ОТТС

Changan собирается «приблизить» к России свой флагманский 7-местный кроссовер CS95.

Напомним, стоящая на ступеньку ниже модель CS75 Plus нового поколения уже имеет российский ОТТС в двух вариантах – и для машин, собранных на заводе AMMKZ в Казахстане, и для импортируемых из Китая. А вот флагман доселе мог продаваться у нас только в чисто китайском варианте. Теперь же Changan CS95 казахстанской сборки тоже получил ОТТС для стран ЕАЭС, куда входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.

Окажутся ли машины казахстанской сборки существенно дешевле китайских? Пока вопрос открытый.

На данный момент ориентиры такие: сейчас CS95 Plus, собранные в Китае, продаются у нас по ценам от 4,0-4,1 млн рублей, максимальные версии уходят к 4,5-4,7 млн рублей. Ближайшие конкуренты среди полноразмерных 7-местных кроссоверов – Tank 500, Chery Tiggo 9, Exeed VX/RX и Hongqi HS7 (но последние заметно дороже).

Габариты сертифицированного в Казахстане Changan CS95 составляют 4949 х 1940 х 1805 мм, салон имеет компоновку 2+3+2, под капотом – 2.0 турбо на 226 л.с., привод – полный.