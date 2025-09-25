Недорогой японский кроссовер снова доступен в России: сколько он стоит

Кроссоверы Honda XR-V предлагаются в России по цене от 1,84 млн рублей

Кроссовер Honda XR-V по-прежнему доступен в России для покупки как из наличия, так и под заказ, с начальной стоимостью 1 844 000 рублей.

За столько якутский автосалон предлагает автомобиль в отделке Heat Wave, которая включает тканевые сиденья, крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, руль с глянцевым оформлением (без мультифункции), климат-контроль, панорамную крышу с люком и запуск двигателя с кнопки.

В Москве предлагаются два новых Honda XR-V в максимальной комплектации, их цена составляет от 3 250 077 до 3 330 000 рублей.

Владивосток предлагает аналогичный кроссовер за 2 200 000 рублей, с более богатой комплектацией: комбинированной отделкой интерьера из ткани и экокожи, кожаным рулем с частичной мультифункцией и рядом других опций, отсутствующих в базовой версии XR-V.

Под капотом у всех этих кроссоверов 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 124 лошадиные силы, работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Их производство осуществляется на предприятиях совместного предприятия Dongfeng-Honda для китайского рынка.

Honda XR-V

