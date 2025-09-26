Экология
«Электричка» или гибрид – что выбирают россияне?

В топ-5 самых популярных гибридов в России оказалось три модели Lixiang

Количество подключаемых гибридов в России больше количества чистых «электричек», свидетельствуют свежие данные Автостата.

Если и говорить хоть о какой-то альтернативе обычным бензиновым ДВС в РФ, то это альтернатива гибридная: к настоящему моменту мы видим настоящий ренессанс такой техники, почти сгинувшей под высоковольтной пятой электрокаров в конце 2010-х. Но мечты о безвыхлопном завтра остались во вчера, а вот компромиссные Plug-in Hybrid (PHEV) — подключаемые или подзаряжаемые гибриды) – вполне прижились.

На 1 июля 2025 года в РФ было зарегистрировано 65,2 тысячи электромобилей и 73,3 тысячи подключаемых гибридов, сообщает источник.

Причем гибридный бестселлер последнего времени, кроссовер Lixiang L7, уже практически столь же распространен, как «вечнозеленый» электрический Nissan Leaf. И стоит отметить, что Лисяны почти всегда попадают к нам новыми, тогда как привезенный в Россию Leaf – это зачастую подержанная машина. Обратим внимание и на тот факт, что в топ-5 гибридов, помимо Lixiang L7, еще две модели компании Li Auto – L9 и L6.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
26.09.2025 
