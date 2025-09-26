Самые надежные: эти семейные внедорожники почти никогда не ломаются

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых надежных семейных внедорожников

Эксперты портала HotCars проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев о ряде внедорожников, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. В итоге они составили рейтинг самых надежных семейных внедорожников.

Chevrolet Traverse

Лидером по надежности среди трехрядных внедорожников стал Chevrolet Traverse, получивший 88 баллов из 100 возможных в исследовании J.D. Power. Сумма средних ежегодных расходов на его обслуживание составляет 656 долларов (около 55,1 тыс. рублей по текущему курсу). Модель характеризуется просторным салоном и большим багажником, а ее 2,5-литровый турбомотор развивает 328 «лошадей» и имеет сравнительно низкий расход топлива.

Ford Explorer

На втором месте расположился Ford Explorer с оценкой надежности в 87 баллов из 100. Владельцы тратят на его обслуживание порядка 732 долларов (61,5 тыс. рублей). Этот внедорожник отличается простотой в управлении и подходит для повседневного использования всей семьей.

Kia Telluride

Замыкает тройку лидеров Kia Telluride, которая получила 86 баллов за надежность, а средние расходы на техническое обслуживание составляют 474 доллара (примерно 39,8 тыс. рублей в год). Несмотря на то, что она не является топовой моделью по надежности, в рейтинг ей помогли войти выдающееся базовое оснащение, просторный и удобный салон, а также силовая установка.

Самые надежные семейные внедорожники:

Chevrolet Traverse;

Ford Explorer;

Kia Telluride;

Hyundai Palisade;

Buick Enclave;

Acura MDX;

Cadillac Escalade;

Subaru Ascent;

Chevrolet Tahoe;

Toyota Highlander.

