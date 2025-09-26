Самые надежные: эти семейные внедорожники почти никогда не ломаются

#
26 сентября
Тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже...
26 сентября
Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых...
26 сентября
«Газпромнефть – смазочные материалы»...

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых надежных семейных внедорожников

Эксперты портала HotCars проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев о ряде внедорожников, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. В итоге они составили рейтинг самых надежных семейных внедорожников.

Chevrolet Traverse
Chevrolet Traverse

Лидером по надежности среди трехрядных внедорожников стал Chevrolet Traverse, получивший 88 баллов из 100 возможных в исследовании J.D. Power. Сумма средних ежегодных расходов на его обслуживание составляет 656 долларов (около 55,1 тыс. рублей по текущему курсу). Модель характеризуется просторным салоном и большим багажником, а ее 2,5-литровый турбомотор развивает 328 «лошадей» и имеет сравнительно низкий расход топлива.

Ford Explorer
Ford Explorer

На втором месте расположился Ford Explorer с оценкой надежности в 87 баллов из 100. Владельцы тратят на его обслуживание порядка 732 долларов (61,5 тыс. рублей). Этот внедорожник отличается простотой в управлении и подходит для повседневного использования всей семьей.

Kia Telluride
Kia Telluride

Замыкает тройку лидеров Kia Telluride, которая получила 86 баллов за надежность, а средние расходы на техническое обслуживание составляют 474 доллара (примерно 39,8 тыс. рублей в год). Несмотря на то, что она не является топовой моделью по надежности, в рейтинг ей помогли войти выдающееся базовое оснащение, просторный и удобный салон, а также силовая установка.

Самые надежные семейные внедорожники:

  • Chevrolet Traverse;
  • Ford Explorer;
  • Kia Telluride;
  • Hyundai Palisade;
  • Buick Enclave;
  • Acura MDX;
  • Cadillac Escalade;
  • Subaru Ascent;
  • Chevrolet Tahoe;
  • Toyota Highlander.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  HotCars
Ушакова Ирина
26.09.2025 
Фото:freepik / senivpetro | фирмы-производители
