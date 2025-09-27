Самый дешевый кроссовер этого бренда собрал 10 тысяч предзаказов всего за час

Представлен кроссовер Saic H5 от Huawei с ценой от 1,87 млн рублей

В Китае был представлен новый среднеразмерный кроссовер Saic H5, созданный совместно компаниями Huawei и Shanghai Automotive Industry Corporation.

За первый час продаж автомобиль собрал 10 000 заказов, и его поставки начнутся уже в сентябре. Начальная стоимость составила 159 800 юаней (1,87 млн рублей), что делает этот моделью самым доступным автомобилем от Huawei.

Для сравнения, аналогичный кроссовер Aito M7 от Huawei смог за час собрать 30 000 заказов, но его стартовая цена выше – 279 800 юаней (3,28 млн рублей).

Saic H5

Saic H5 имеет размеры 4780×1910×1664 мм и колёсную базу 2840 мм. Он выделяется активным воздухозаборником, узкими фарами и единой задней светотехникой. Внутри располагается 15,6-дюймовый сенсорный экран, рычаг переключения передач на рулевой колонке и D-образное рулевое колесо, а также возможность беспроводной зарядки мощностью 50 ватт.

Объем багажника составляет 601 литр, а передняя камера предлагает дополнительные 124 литра. Топовые версии оснащены системой ADS 4, включающей 192-линейный лидар, три 4D-радарами, 12 ультразвуковых датчиков и 11 камер для навигации и предотвращения столкновений.

Интерьер Saic H5

Saic H5 будет доступен как в электрическом, так и в гибридном варианте с различными емкостями аккумуляторов: 32,6 кВт⋅ч (до 230 км на электротяге), 64,6 кВт⋅ч (535 км) и 80 кВт⋅ч (655 км). Мощность электродвигателей колеблется от 150 до 180 кВт (201–241 л.с.), а в гибридной версии установлен 1,5-литровый ДВС мощностью 72 кВт (97 л.с.). Энергетические расходы составляют 13,4 кВт⋅ч на 100 км. Модель предлагается в шести комплектациях с ценами от 159 800 до 199 800 юаней.