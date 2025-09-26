Топ-модели премиум-сегмента: какой бренд показал лучший результат

#
26 сентября
В августе 2025 года в России было продано 10,3 тысячи новых автомобилей премиум-сегмента, что на 18% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Лидером по объемам продаж остается Exeed, который реализовал 1606 автомобилей, что на 55% меньше, чем в августе 2024 года.

Вторую позицию занимает BMW с результатом 1328 машин, что соответствует росту на 62%. Замыкает тройку компаний Tank с 1252 проданными автомобилями — отставание на 55% по сравнению с прошлым годом.

В пятерку самых популярных премиум-марок также вошли Hongqi (1193 шт.; +52%) и Lixiang (1021 шт.; −29%).

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

Источник:  «Автостат»
