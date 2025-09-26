Эти электромобили и гибриды сильнее всего любят в России

Эксперты перечислили самые популярные электромобили и гибриды в России

По состоянию на 1 июля 2025 года в России зарегистрировано 73,3 тысячи автомобилей с гибридной силовой установкой типа «подключаемый гибрид».

Самыми популярными моделями являются кроссоверы Lixiang L7 и L9, которые составляют 20,9% и 17,4% от общего числа гибридов соответственно.

На третьем и четвертом местах находятся кроссовер Voyah Free (15,7%) и минивэн Voyah Dream (4,5%). Замыкает пятерку лидеров кроссовер Lixiang L6 с долей в 4,3%.

На российском рынке также зарегистрировано не менее 65,2 тысячи электромобилей. Более 26% из них занимают автомобили Nissan Leaf, значительно опережающие китайский Zeekr 001 (13,3%). Остальные модели, попавшие в топ-5, имеют долю ниже 5%: это Tesla Model 3, кроссовер Москвич 3е и седан Evolute i-Pro российской сборки.

Скоро российский рынок гибридов может расшириться за счет двух новых моделей от Deepal, дочерней компании Changan, производимых на калининградском заводе «Автотор». Речь идет о среднеразмерном кроссовере Deepal S07 и крупном внедорожнике Deepal G318, которые были представлены в июле на международной выставке «Иннопром» и российско-китайском ЭКСПО.