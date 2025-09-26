Экология
Эти машины исчезнут из России после введения нового утильсбора
26 сентября
Эти машины исчезнут из России после введения нового утильсбора

Jetcar: из-за новых правил утильсбора исчезнут авто мощностью выше 160 л.с.

С 1 ноября могут вступить в силу новые правила расчета утильсбора, которые, по мнению Бориса Миньковского, генерального директора автоклуба Jetcar, способны привести к исчезновению с рынка некоторых автомобилей.

Это будут ввезенные по параллельному импорту автомобили, обладающие мощностью выше 160 л. с. и стоимостью ниже 3 миллионов рублей. Он отмечает, что изменения касаются не самих ставок, а методологии их расчета.

Все авто мощностью свыше 160 л. с. попадают под коммерческий «утиль», что, по его словам, приведет к подорожанию таких машин на 40%, делая их менее привлекательными для покупателя.

Особенно ощутимо увеличатся цены на популярные автомобили, заказанные за границей. Например, стоимость кроссовера BMW X3 2021 года с пробегом 60-70 тысяч километров, который можно было ввезти дешевле 5 миллионов рублей, увеличится с 5 тысяч до 852 тысяч рублей в связи с новыми расчетами. Это поднимет цену примерно на 25%. Вырастут в стоимости и модели, такие как Geely Monjaro, которые ранее имели льготный утильсбор.

Кроме того, изменения затронут в основном трех- и пятилетние авто с объемом двигателя до 4,0 литров, для которых раньше действовал льготный утильсбор для физических лиц. Теперь их владельцам придется платить полный утильсбор по коммерческой ставке.

Наименьшее влияние нововведения окажут на люксовый сегмент, так как предоставление льготного утильсбора для автомобилей с объемом более 4,0 литров прекратилось давно. Например, модель Mercedes-Benz G-Class подорожает на 1 миллион рублей при среднем ценнике в 30 миллионов, что не существенно скажется на продажах.

Согласно информации Минпромторга, введение нового дополнительного коэффициента, зависящего от мощности двигателя, обусловлено растущим спросом на автомобили с малообъемными моторами, а также на электромобили и гибриды. Льготный утильсбор останется для физических лиц только на самые востребованные модели с мощностью до 160 л. с., сохраняя прежний размер: 3,4 тысяч рублей для новых авто и 5,2 тысяч рублей для машин старше трех лет.

Источник:  Autonews
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
26.09.2025 
Фото:Depositphotos
