#
>
Подведены итоги крупной автовыставки: что запомнилось больше всего?

Выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» объединила более 80 экспонентов

В этом году выставка объединила более 80 экспонентов, среди которых такие компании как АО «АВТОВАЗ», «Цезарь Сателлит», «Промтехпласт», «Автоинтеллект», АО «СОАТЭ», белорусская компания ОАО «Радиоволна», APW – AutoPartsWorld и многие другие.

Партнером выставки выступил крупнейший российский автопроизводитель «АВТОВАЗ». На специально оборудованной площадке компания представила новинку универсал LADA ISKRA SW, вызвавший значительный интерес у посетителей и экспертов.

В рамках выставки состоялся XIII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest. Мероприятие осветило актуальные вызовы и перспективы отечественного автопрома, собрав ведущих экспертов и производителей для выработки практических решений по развитию автомобилестроения.  

Уже сейчас начинается подготовка к новой встрече, которая пройдёт в обновленном формате 12-14 мая 2026 года в Москве на площадке «Тимирязев-центра».

26.09.2025 
