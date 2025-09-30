Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей

Алиханов: Изменения в утильсборе не повлияют на доступность массовых авто в РФ

Минпромторг России заявляет, что предложенные изменения в механизм расчета утилизационного сбора не окажут влияния на доступность массовых категорий автомобилей в стране.

Это отметил глава ведомства Антон Алиханов в интервью ТАСС.

«Предлагаемое решение не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей», – подчеркивает он.

Алиханов также пояснил, что для физических лиц останутся действительными льготные коэффициенты при уплате утильсбора для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, которые составляют более 80% автопарка России.

Напомним, что новая методика расчета утилизационного сбора, разрабатываемая Минпромторгом, может вступить в силу с 1 ноября и затронет автомобили мощностью свыше 160 л.с., произведенные за пределами России.