Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей
Алиханов: Изменения в утильсборе не повлияют на доступность массовых авто в РФ
Минпромторг России заявляет, что предложенные изменения в механизм расчета утилизационного сбора не окажут влияния на доступность массовых категорий автомобилей в стране.
Это отметил глава ведомства Антон Алиханов в интервью ТАСС.
«Предлагаемое решение не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей», – подчеркивает он.
Алиханов также пояснил, что для физических лиц останутся действительными льготные коэффициенты при уплате утильсбора для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, которые составляют более 80% автопарка России.
Напомним, что новая методика расчета утилизационного сбора, разрабатываемая Минпромторгом, может вступить в силу с 1 ноября и затронет автомобили мощностью свыше 160 л.с., произведенные за пределами России.
Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
30.09.2025
Фото:Depositphotos
