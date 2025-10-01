Названы самые дорогие б/у машины, купленные на «Авито Авто» в этом году

«Авито Авто» назвал самые дорогие подержанные авто-2025

Аналитики «Авито Авто» провели исследование средних цен на автомобили с пробегом, реализуемые через сервис «Селект» в 2025 году, и составили список самых дорогих моделей. В первой строке оказался Mercedes-AMG G-класса, средняя стоимость которого составила 23 900 000 рублей. Остальные автомобили в топе стоили меньше 20 000 000 рублей.

На втором месте находится базовый Mercedes-Benz G-класса со средней ценой 14 590 000 рублей. Lexus LX за 11 000 000 рублей занял третью позицию. Четвертым и пятым местами отметились RAM 1500 (10 590 000 рублей) и Mercedes-Benz V-класса (9 600 000 рублей).

Также были проданы BMW X7 (9 397 000 рублей), Mercedes-Benz GLS (8 100 000 рублей), Land Rover Range Rover (7 790 000 рублей), Audi Q8 (7 355 000 рублей), Mercedes-Benz GLE Coupe (7 348 000 рублей).

В числе самых дорогих предложений, появившихся на платформе в 2025 году, оказались суперкар Bugatti Chiron за 360 000 000 рублей, представительский седан Mercedes-Maybach S-класса за 120 000 000 рублей и Lamborghini Revuelto, который продавался за 99 000 000 рублей. Чуть дешевле были Rolls-Royce Ghost (94 737 000 рублей) и Mercedes-Maybach G-класса (89 990 000 рублей).

Самые недорогие автомобили в сервисе в 2025 году – Chevrolet Niva (800 000 рублей), Chevrolet Cruze (849 000 рублей), Opel Astra (849 000 рублей), Nissan Almera (850 000 рублей) и Lada Granta (860 000 рублей).

