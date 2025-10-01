#
Tank 300
1 октября
В России серьезно подешевел добротный рамный внедорожник
Tank 300 подешевел в России на 100 тыс. рублей...
Интерьер Chery Fulwin T11
1 октября
Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце
Chery анонсировала старт предзаказов на...
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
1 октября
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
Эксперты составили список самых доступных новых...

Эти марки переписали цены: какие автомобили подешевели больше всего

«Автостат»: в сентябре цены на новые машины в России изменились у 13 брендов

В сентябре 2025 года российский рынок автомобилей переживал изменения цен почти каждую вторую неделю. За месяц корректировки затронули 13 автомобильных брендов: в начале это касалось десяти компаний, затем добавились еще четыре, среди которых одна вносила изменения дважды.

Одним из наиболее значительных изменений стало снижение цен у бренда Sollers на легкие коммерческие автомобили Argo – на 515 тысяч рублей (что составляет 15,3-21,1%). Теперь различные варианты модели стоят от 1 924 000 до 2 860 000 рублей.

Марка Tenet, недавно вышедшая на рынок, уменьшила цену кроссовера T7 на 50 тысяч рублей (или 1,7-1,9 %). Таким образом, модели Active и Prime стоят теперь в диапазоне 2 630 000-2 830 000 рублей.

У Soueast наблюдаются смешанные изменения: модель S07 в комплектации Premium с полным приводом подорожала на 100 тысяч рублей (+3%), достигнув цены 3 449 000 рублей, в то время как S09 в комплектации Comfort Plus снизилась на 200 тысяч рублей (-5,6%), теперь стоимость составляет 3 359 000 рублей.

Кроме того, Lada Niva Legend в версиях Urban и Black подорожала на 8 тысяч рублей (+0,7%) и теперь стоит 1 198 000 и 1 217 000 рублей соответственно.

Эксперты связывают увеличение цен не только с изменениями в дилерских программах, но и с отменой автопроизводителями скидок и льгот, что ведет к росту конечной стоимости.

Таким образом, сентябрь стал свидетельством постоянной перестройки на рынке новых автомобилей. Специалисты отмечают, что дилеры постепенно отказываются от стимулирующих программ, а с 1 ноября 2025 года прогнозируется значительное изменение цен из-за повышения утильсбора.

Sollers Argo
Tenet T7
Soueast S07
Lada Niva Legend
Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  «Автостат»
