В продажу поступила новая версия Volkswagen Passat с богатым оснащением в базе

В КНР стартовали продажи Volkswagen Passat Pro 2026 по цене от 2 млн рублей

В Китае стартовали продажи седана Volkswagen Passat Pro 2026. Автомобиль доступен в восьми комплектациях с ценами от 169,9 до 223,9 тыс. юаней (примерно 2,0-2,6 млн рублей), что включает скидку в размере 10 тыс. юаней или около 115 тыс. рублей.

Volkswagen Passat Pro 2026

Модель имеет две версии передней части: Pioneer Edition с крупной решеткой радиатора и горизонтальными хромированными элементами, а также Starry Sky Edition, где используются глянцевые вставки и матричные фары IQ.Light.

Предлагается пять цветовых решений и четыре варианта 19-дюймовых дисков. Размеры автомобиля составляют 5006×1850×1489 мм, колесная база – 2871 мм. Также доступна версия Black Warrior с затемненными элементами экстерьера.

Volkswagen Passat Pro 2026

Интерьер Volkswagen Passat Pro выделяется наличием трех экранов: 15-дюймовым для медиасистемы, 10,3-дюймовым для цифровой приборной панели и 11,6-дюймовым экраном для пассажира.

Медиасистема основана на SoC Qualcomm Snapdragon 8155. Центральная консоль теперь без традиционного селектора КПП и включает расширенные ниши для хранения и двойные подстаканники. Салон оборудован сиденьями с вентиляцией, подогревом и массажем (10-точечный спереди и 8-точечный сзади), электрорегулировкой задних кресел, аудиосистемой Harman Kardon на 16 динамиков, 40-ваттной беспроводной зарядкой и 30-цветной атмосферной подсветкой.

Интерьер Volkswagen Passat Pro 2026

В топовых версиях (380TSI) устанавливается 2,0-литровый двигатель EA888 мощностью 220 л.с., а в менее мощных (300TSI) – 1,5-литровый двигатель EA211 мощностью 160 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатыми роботизированными коробками передач.