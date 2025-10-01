Дешевле 2 млн рублей: в РФ появился новый доступный кроссовер

В России начались продажи новых кроссоверов Kia Sonet по цене от 1,9 млн рублей

Kia Sonet, специально разработанный под индийские налоговые льготы, теперь продается и в России. Этот мини-кроссовер, длина которого не достигает четырех метров, доступен для заказа и есть в наличии, с ценами, начинающимися от 1,9 миллиона рублей.

Самые выгодные предложения можно найти во Владивостоке, где минимальная цена кроссовера составляет 1 902 000 – 1 918 000 рублей. По фотографиям в объявлениях видно, что речь идет о белом кроссовере с черной крышей и черными корпусами зеркал. Комплектация включает отделку экокожей, цифровую панель приборов, однозонный климат-контроль, современную медиасистему с большим тачскрином, мультируль и люк в крыше.

В Перми белый Sonet с одноцветной окраской предлагается за 2 090 000 рублей, однако его комплектация выглядит более простой: у него полуцифровая приборная панель, пластиковый мультифункциональный руль и меньший дисплей медиасистемы.

Kia Sonet

Есть также варианты с более яркой окраской: красно-черный кроссовер с полным оборудованием стоит 2 450 000 рублей во Владивостоке. Кроссовер из наличия в Астрахани оценили в 2 950 000 рублей, также предлагая комплектацию без климат-контроля и цифровых приборов, но с кожаным интерьером и атрибутами.

Во всех представленных моделях устанавливается один и тот же двигатель: 1,5-литровый атмосферный агрегат мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и передним приводом. Базируется модель на платформе компактного кроссовера Hyundai Venue, а производятся эти автомобили на заводе Kia в индийском городе Анантапур.

Kia Sonet

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.