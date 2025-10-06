Легендарный корейский кроссовер готовится к дебюту с гибридным сердцем и брутальным характером

У нового Kia Telluride появится сразу две гибридных версии – в 287 и 329 сил

Шестилетний успех Kia Telluride, ставшего одним из лидеров продаж бренда в Америке, получает мощное продолжение. Уже 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе мир увидит модель 2027 года.

Рекомендуем Рабочим запретили собирать Vaneo

Фотошпионам удалось заснять кроссовер, который кардинально изменил имидж: появились утопленные дверные ручки и смелые угловатые акценты. Особое внимание приковывает решетка радиатора в форме сетки с крупными ячейками и выразительные вертикальные фары с выраженной С-образной графикой.

Под капотом грядут не менее значимые перемены: появится два новых двигателя, включая 3,5-литровый V6 мощностью 287 л.с. (214 кВт) и крутящим моментом 352 Н·м. Это будет немного меньше, чем у нынешнего 3,8-литрового V6, который развивает мощность 291 л.с. (217 кВт)и крутящий момент 355 Н·м.

Kia Telluride New

Также ожидается появление Telluride Hybrid с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, аккумуляторной батареей емкостью 1,65 кВт⋅ч и двумя электродвигателями. Это должно обеспечить модели суммарную мощность 329 л.с. (245 кВт) и крутящий момент 459 Н·м.

Для поклонников активного образа жизни готовится и защищенный вариант с агрессивным бампером, усиленной подвеской и массивными шинами, подчеркивающий готовность к приключениям.