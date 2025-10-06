Этот премиальный кроссовер стал еще комфортнее: что в нем улучшили

Кроссовер Hongqi HS3 получил ряд обновлений специально для России

Кроссовер Hongqi HS3 получил ряд обновлений в России, сообщает российское представительство марки. Все изменения касаются мультимедийных функций автомобиля, а также повышения уровня комфорта.

Теперь модель поддерживает CarPlay и Android Auto с подключением по проводу, улучшения коснулись и работы радио. Кроме того, обновился климат-контроль, который теперь обладает расширенным диапазоном и более точными датчиками для измерения температуры в салоне.

Hongqi HS3 впервые появился на российском рынке летом 2024 года и предлагается как с передним приводом и 1,5-литровым двигателем, так и в полноприводной версии с 2,0-литровым мотором.

Hongqi HS3

Внешний вид автомобиля отличается крупной вертикальной решеткой радиатора и ярко-красным элементом, символизирующим логотип бренда, который переходит на капот. Кроссовер также оснащен многоуровневой светотехникой и декоративными накладками.

Hongqi HS3

