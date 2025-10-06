#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСАГО в России может резко подорожать
6 октября
ОСАГО в России может резко подорожать
ЦБ: стоимость ОСАГО при отмене учета износа...
Интерьер Chevrolet Equinox
6 октября
Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»
В РФ начались продажи нового кроссовера...
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
6 октября
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через...

Этот премиальный кроссовер стал еще комфортнее: что в нем улучшили

Кроссовер Hongqi HS3 получил ряд обновлений специально для России

Кроссовер Hongqi HS3 получил ряд обновлений в России, сообщает российское представительство марки. Все изменения касаются мультимедийных функций автомобиля, а также повышения уровня комфорта.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Теперь модель поддерживает CarPlay и Android Auto с подключением по проводу, улучшения коснулись и работы радио. Кроме того, обновился климат-контроль, который теперь обладает расширенным диапазоном и более точными датчиками для измерения температуры в салоне.

Hongqi HS3 впервые появился на российском рынке летом 2024 года и предлагается как с передним приводом и 1,5-литровым двигателем, так и в полноприводной версии с 2,0-литровым мотором.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Hongqi HS3
Hongqi HS3

Внешний вид автомобиля отличается крупной вертикальной решеткой радиатора и ярко-красным элементом, символизирующим логотип бренда, который переходит на капот. Кроссовер также оснащен многоуровневой светотехникой и декоративными накладками.

Hongqi HS3
Hongqi HS3
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бензиновый кризис хотят решить запрещенной присадкой
«Трудно представить УАЗ и Ниву в такси» — список Минпромторга раскритиковали
Секретный лайфхак по выбору лучшей АКБ на зиму

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 14
06.10.2025 
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi HS3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв