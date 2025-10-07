Подведены итоги продаж автомобилей Москвич в сентябре

«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» в России снизились на 37%

В России в сентябре 2025 года было реализовано 1,2 тысячи новых автомобилей марки Москвич, что на 37% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Из общего объема продаж 83% составил кроссовер Москвич 3, остальные 17% пришлись на плотный лифтбек Москвич 6, электрокроссовер Москвич 3е и кроссовер Москвич 8.

За девять месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тысячи новых автомобилей Москвич, что также на 24% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года.

Москвич 3

