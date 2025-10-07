#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Fabia 130
7 октября
177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели
Компания Skoda представила самую быструю Fabia...
Mitsubishi Outlander
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...

Подведены итоги продаж автомобилей Москвич в сентябре

«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» в России снизились на 37%

В России в сентябре 2025 года было реализовано 1,2 тысячи новых автомобилей марки Москвич, что на 37% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Рекомендуем
Серьезный внедорожник от 1 млн рублей: за что его (не) любят в России

Из общего объема продаж 83% составил кроссовер Москвич 3, остальные 17% пришлись на плотный лифтбек Москвич 6, электрокроссовер Москвич 3е и кроссовер Москвич 8.

За девять месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тысячи новых автомобилей Москвич, что также на 24% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года.

Москвич 3
Москвич 3
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта
Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 9
07.10.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв