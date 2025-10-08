#
Ваш Dongfeng в списке? Объявлен масштабный отзыв машин марки

Владельцам 12 435 авто Dongfeng DFH4180 бесплатно заменят ремни безопасности

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о программе мероприятий по добровольному отзыву автомобилей марки Dongfeng, которая была представлена представителем производителя в РФ – компанией ООО «Дунфэн Мотор Рус».

Под действие программы попадают 12 435 автомобилей модели Dongfeng DFH4180 (GX), которые были реализованы в период с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года. Их перечень с конкретными VIN-кодами можно найти на сайте ведомства.

Поводом для отзыва послужили два возможных дефекта ремня безопасности. Первый связан с тем, что из-за неправильной установки компонента может нарушаться автоматическая регулировка надетого ремня, поскольку деталь мешает его втягиванию.

Второй дефект заключается в том, что втягивающее устройство может недостаточно эффективно сматывать лямку по той же причине – из-за помех, создаваемых некорректно установленным компонентом.

Для устранения этих недостатков на всех транспортных средствах бесплатно заменят ремень безопасности в сборе.

Официальный представитель китайской компании направит владельцам этих автомобилей уведомления по почте или свяжется с ними по телефону, чтобы проинформировать о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для выполнения ремонтных работ.

Владельцы также могут самостоятельно проверить, относится ли их автомобиль к отзывной кампании, сверив VIN-код своего транспортного средства со списком, размещенным во вкладке «документы», или воспользоваться функцией интерактивного поиска.

Все ремонтные работы в рамках отзывной кампании бесплатные.

Источник:  Росстандарт
Алексеева Елена
Фото:IPA via ZUMA Press
08.10.2025 
