Вы слышите этот скрип? Тихое предупреждение о большой проблеме

Специалисты разъяснили, почему нельзя игнорировать звуки из-под колес

Услышав подозрительный скрип из-под автомобиля в начале движения, редкий водитель останется спокоен.

Особенно тревожно, когда этот звук появляется именно при разгоне, а набрав скорость, бесследно исчезает. Это первый сигнал неполадок в подвеске, и чем раньше найти его источник, тем больше шансов избежать серьезных трат, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Возникновение скрипа – это всегда результат трения. В исправной подвеске все движения смягчены и бесшумны, но как только детали теряют смазку, эластичность или правильное положение, они начинают «звучать».

Чаще всего виновником становится «уставшая» резина – сайлентблоки и втулки стабилизатора со временем теряют упругость, трескаются и начинают издавать характерный сухой скрип при раскачке кузова или проезде неровностей.

Не менее коварны изношенные шаровые опоры, которые, оставшись без смазки, сигнализируют об этом скрипом при повороте руля, предупреждая о скором появлении опасного люфта. Иногда проблема кроется в тормозной системе, где подклинивающий суппорт может вызывать легкий скрежет и перегрев диска.

Главная ошибка – надеяться, что звук пройдет сам собой. Попытки просто «заглушить» его смазкой, не разбирая узел, лишь ускорят износ. Единственно верный путь – это профессиональная диагностика. На подъемнике специалист легко найдет причину, будь то ослабшее крепление, разорванный пыльник ШРУСа или изношенный опорный подшипник.