#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На автомобильные аукционы хлынули машины из такси
8 октября
На автомобильные аукционы хлынули машины из такси
Российские таксисты спешат обновить автопарки...
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla
8 октября
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla
Компания Tesla выпустила дешевые электромобили...
В Московском Гольф-Клубе прошел турнир: флагманом праздника был Exeed Exlantix ET
8 октября
В Московском Гольф-Клубе прошел турнир: флагманом праздника был Exeed Exlantix ET
Exeed и Московский Городской Гольф-Клуб...

Вы слышите этот скрип? Тихое предупреждение о большой проблеме

Специалисты разъяснили, почему нельзя игнорировать звуки из-под колес

Услышав подозрительный скрип из-под автомобиля в начале движения, редкий водитель останется спокоен.

Рекомендуем
Серьезный внедорожник от 1 млн рублей: за что его (не) любят в России

Особенно тревожно, когда этот звук появляется именно при разгоне, а набрав скорость, бесследно исчезает. Это первый сигнал неполадок в подвеске, и чем раньше найти его источник, тем больше шансов избежать серьезных трат, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Возникновение скрипа – это всегда результат трения. В исправной подвеске все движения смягчены и бесшумны, но как только детали теряют смазку, эластичность или правильное положение, они начинают «звучать».

Чаще всего виновником становится «уставшая» резина – сайлентблоки и втулки стабилизатора со временем теряют упругость, трескаются и начинают издавать характерный сухой скрип при раскачке кузова или проезде неровностей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Не менее коварны изношенные шаровые опоры, которые, оставшись без смазки, сигнализируют об этом скрипом при повороте руля, предупреждая о скором появлении опасного люфта. Иногда проблема кроется в тормозной системе, где подклинивающий суппорт может вызывать легкий скрежет и перегрев диска.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта

Главная ошибка – надеяться, что звук пройдет сам собой. Попытки просто «заглушить» его смазкой, не разбирая узел, лишь ускорят износ. Единственно верный путь – это профессиональная диагностика. На подъемнике специалист легко найдет причину, будь то ослабшее крепление, разорванный пыльник ШРУСа или изношенный опорный подшипник.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 21
08.10.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-1