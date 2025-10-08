Подержанные машины подешевели в России

«Автостат»: стоимость б/у машин опустилась ниже 1,4 млн рублей

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в сентябре 2025 года составила 1 миллион 396 тысяч рублей, этот показатель впервые за долгое время опустился ниже порога в 1,4 миллиона рублей.

Для сравнения, в сентябре 2023 года цена впервые превысила 1,5 миллиона рублей, а к декабрю того же года достигла 1,6 миллиона рублей.

На протяжении последних 13 месяцев средняя стоимость автомобилей с пробегом превышала 1,4 миллиона рублей. Также стоит отметить, что сентябрьская цена на вторичном рынке на 5,4% меньше, чем год назад (в сентябре 2024 года – 1 миллион 476 тысяч рублей), и на 2,2% ниже уровня августа 2025 года (1 миллион 428 тысяч рублей).

Снижение цен на подержанные автомобили во многом связано с увеличением их предложения, что проявляется в росте количества объявлений о продаже.

