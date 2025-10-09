Митинг против высокого «утиля» — подробности!
На Дальнем Востоке пройдет митинг против повышения утильсбора
11 октября во Владивостоке состоится митинг против повышения утилизационного сбора.
«Уважаемые жители! Несмотря на все ограничения властей, все попытки сорвать нам возможность высказаться, мы приглашаем вас на мероприятие. (...) Для нас это важный вопрос, так как автомобили для нас являются не роскошью, а необходимым средством передвижения – и это мы должны показать властям», – заявил депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Сустов.
Владивосток – крупнейший канал ввоза иномарок с пробегом из азиатских стран
Участники митинга смогут высказаться против увеличения утильсбора, оставив подписи под обращением в Правительство Приморского края, сообщил Сустов. Митинг согласован с администрацией Владивостока, он пройдет 11 октября в 12:00 у городского Дома Молодежи.
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
09.10.2025
