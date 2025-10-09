Экология
9 октября
Митинг против высокого «утиля» — подробности!

На Дальнем Востоке пройдет митинг против повышения утильсбора

11 октября во Владивостоке состоится митинг против повышения утилизационного сбора.

«Уважаемые жители! Несмотря на все ограничения властей, все попытки сорвать нам возможность высказаться, мы приглашаем вас на мероприятие. (...) Для нас это важный вопрос, так как автомобили для нас являются не роскошью, а необходимым средством передвижения – и это мы должны показать властям», – заявил депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Сустов.
Участники митинга смогут высказаться против увеличения утильсбора, оставив подписи под обращением в Правительство Приморского края, сообщил Сустов. Митинг согласован с администрацией Владивостока, он пройдет 11 октября в 12:00 у городского Дома Молодежи.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
09.10.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
